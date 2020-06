Prof. Galli: “Niente chiarimento con Ascierto, i Napoletani mi hanno offeso”

Il prof. Galli ritorna sulla discussione avuta con Ascierto

Nel corso della trasmissione radiofonica Si Gonfia La Rete, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è interventuo in diretta il Prof. Galli. Ecco quanto dichiarato:

“La situazione sta migliorando, ma bisogna prestare sempre la massima attenzione. Il virus continua ad uccidere? Sì, soprattutto anziani che hanno naturalmente determinate patologie. Chiarimento con Paolo Ascierto? No, non c’è stato alcun chiarimento. Non ho però problemi a stringergli la mano qualora ci fosse l’occasione giusta per incontrarlo. Sono stato pesantemente insultato da un gruppo di napoletani dopo la polemica con Ascierto. Il tocilizumab? Ho detto sempre che si tratta di un farmaco che ha ottenuto dei risultati per certi pazienti, ha avuto un effetto meno positivo su altri. Questa è la verità…”

