Alvino: “Il Napoli vuole trattenere Callejon, difficile trovare il sostituto”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino. Centro del suo intervento, il possibile rinnovo di josè Callejon. Ecco quanto dichiarato:

“In questo momento si stanno facendo delle valutazioni molto ampie circa Callejon. Dipende anche da lui, deve decidere cosa fare. Lo spagnolo si è speso tanto per il Napoli nel corso di questi anni, è uscito dal campo sempre con la maglia sudata e per tutti gli allenatori è stato un calciatore sul quale puntare. Ora sta decidendo se resistere o lasciarsi andare alle sirene del ritorno in Spagna. Non è un calciatore a fine ciclo, trovare un sostituto sarebbe un’impresa quasi impossibile e per questo dal Napoli è arrivata la proposta di rinnovo. E’ stimato da Gattuso, è stimato da De Laurentiis, per cui bisogna lasciare aperta questa porticina.”

