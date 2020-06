Napoli-Inter, le probabili formazioni. Mertens ci sarà, emergenza difesa per l’inter

Il Napoli spera nel recupero di Mertens, per l’Inter è emergenza difesa

La sida tra Napoli ed Inter, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, si avvicina. I tecnici delle rispettive squadra, dovranno scegliere l’11 da mandare in campo.

Napoli

Per Gattuso si è presentato il problema Mertens, in quanto il Belga in mattinata ha accusato un piccolo problema fisico. Nonostante il campanello d’allarme, il 14 azzurro dovrebbe essere del match. Resta il ballottaggio sulla fascia destra tra Callejon e Politano, con lo Spagnolo in leggero vantaggio. A centrocampo il tecnico ex Milan, dovrebbe schierare il terzetto composto da Demme, Zielinski e Fabian Ruiz. In difesa Maksimovic sarà al fianco di Koulibaly, mentre Mario Rui e Di Lorenzo agiranno sulle fasce. In porta confermato Ospina, nonostante i miglioramenti di Meret.

Inter

A differenza di Gattuso, Antonio Conte deve fare la conta degli infortunati. Il reparto più penalizzato è quello difensivo, dove le scelte saranno obbligate. Con Skriniar, dovrebbero essere schierati Ranocchia e Bastoni. De Vrij è recuperato, ma Conte non lo rischierà. Oltre l’Olandese, l’altra alternativa difensiva è quella del giovane Lirola. Il centrocampo sarà composto da Brozovic e Barella al centro, mentre sulle fasce agiranno Young e Canndreva. Per il ruollo di trequartista sono in ballottaggio Eriksne e Sensi, con quest’ultimo favorito. In attacco sarà schierato il tandem Lukaku.Martinez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Sensi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

