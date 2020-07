Maglie più belle di sempre: la “Buitoni” del Napoli scudettato al secondo posto

Maglie più belle di sempre: quella della Sampdoria batte tutte le altre. La maglia “Buitoni” del Napoli scudettato al secondo posto

L’emittente internazionale Espn ha stilato la classifica delle 101 maglie da calcio più belle di sempre.

Al primo posto di questa classifica c’è la maglia della Sampdoria griffata Asics del biennio 1990-92, tant’è che per i giornalisti che hanno scritto questa speciale graduatoria: “Magari la Sampdoria non avrà lo stesso numero di trofei della Juve o del Milan, ma in compenso ha indossato una maglia splendida e immediatamente riconoscibile“.

La maglia di Maradona del Napoli, con sponsor Buitoni, è arrivata seconda.

Il podio è completato con la divisa della Danimarca ai Mondiali del 1986.

La casacca juventina in bianconero indossata da Platini e quella blu dell’ultima Champions alzata a Roma si piazzano rispettivamente all’ottavo e al dodicesimo posto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Serie A – Per Atalanta-Napoli c’è Doveri, l’arbitro della Coppa Italia

Osimhen, l’entourage: “Victor impressionato dalla città e da Gattuso, oggi incontro con ADL”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caritas, 450mila richieste in 3 mesi, 34% nuovi poveri