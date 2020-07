Auriemma duro con Milik: “Il polacco rischia una stagione in tribuna”

Auriemma ricorda al polacco Milik che è sotto contratto fino all’estate 2021

Raffaele Auriemma, giornalista, in riferimento ai titoli giornalistici della mattinata “La Juve in pressione su Milik per non fargli rinnovare il contratto con il Napoli” ha così commentato sul suo profilo twitter:

“Se il Napoli si incavola, il polacco rischia di fare una stagione in tribuna”

Il polacco ha comunque un accordo con il club azzurro fino all’estate del 2021.

