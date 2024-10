Radio Marte – Padovano: “Napoli primo senza bel gioco? Ci vuole coraggio a criticarlo!”

L’ex attaccante di Napoli e Juve, Michele Padovano, è intervenuto in diretta a ‘Marte Sport Live’: “Napoli primo senza ‘bel gioco’, quali obiettivi? Ci vuole coraggio a criticare il Napoli in questo momento, dopo una campagna acquisti da 150 mln di euro, dopo aver preso il miglior allenatore per ricostruire, dopo il primato in classifica. Bisogna avere pazienza, ed essere contenti per questo avvio di stagione, il bel gioco arriverà e chissà cosa vedremo.

Sono certo che il Napoli migliorerà molto, così come Lukaku che tornerà in forma e tornerà ai suoi livelli. De Laurentiis rispetto all’anno scorso ha fatto non uno ma due passi indietro.

Napoli-Lecce? Il Napoli cercherà di fare la partita imponendo il proprio gioco contro un Lecce reduce da una brutta sconfitta, in seguito alla quale l’allenatore dovrà lavorare su coraggio e carattere dei giocatori ma la differenza di valori in campo è importante ed emergerà”.

