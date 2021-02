Fabbroni: “Gattuso si è autolicenziato, situzione peggio del post Salisburgo”

Fabbroni si esprime su quanto dichiarato da Gattuso

Mario Fabbroni attraverso i microfoni di Canale 21, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Gattuso subito dopo la vittoria contro il Parma in campionato. Ecco quanto dichiarato:

“Gennaro Gattuso si è praticamente autolicenziato. Andare contro il proprio presidente significa escludersi dal progetto. Il coach calabrese ha parlato in modo franco con i giornalisti accusando apertamente Aurelio De Laurentiis. C’è da dire che i calciatori sono tutti dalla parte dell’attuale allenatore. Questa vicenda è addirittura peggio del famoso ammutinamento post Salisburgo. Non vedo come la frattura si possa ricomporre. Gattuso e De Laurentiis non andranno avanti insieme. Il Napoli è ancora in lotta per la zona Champions League. Tra le squadre di vertice, tuttavia, quella di Gattuso dà meno garanzie di tutte. Stefano Pioli, al Milan, ha l’appoggio di tutti: è riverito e incensato. La Juventus ha sostenuto Pirlo anche dopo il periodo no. Stesso discorso per Conte e Inzaghi. Fonseca, alla Roma, è più tranquillo perché sa di andare via a fine stagione.”

