Calciomercato, colpo lastminute per il Parma. Pronto il ritorno di Pellè

Calciomercato, il Parma ci prova per Pellè

Secondo quanto riferisce il portale tuttomercatoweb, il Parma starebbe provando il colpo lastminute. I ducali avrebbero approfondito i colloqui per il ritorno di Graziano Pellè in maglia gialloblù, viste le difficoltà per arrivare a Scamacca del Sassuolo. Negli ultimi minuti le parti si sono notevolmente avvicinate, con l’ufficialità che potrebbe arrivare in serata. L’accordo prevede un contratto della durata di mesi.

