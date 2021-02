Chirico: “Rigori al Milan? Tutti zitti, se fosse stata la Juve sospendevano il campionato”

Chirico polemizza sui rigori avuti dal Milan

Marcello Chirico attraverso le pagine di calciomercato.com, ha fatto il punto della situazione in casa Juventus lanciando qualche frecciatina riguardo i rigori avuti dal Milan. Ecco quanto riportato:

Tre punti sicuramente importanti per restare in scia di quelle davanti in classifica, ma se non ne perderanno loro dei punti per strada per la squadra di Pirlo la rincorsa risulterà improba, se non addirittura destinata a fallire del tutto. Soprattutto se la capolista Milan continuerà a beneficiare quasi sistematicamente di un rigore a partita, domenica scorsa a Bologna addirittura due e gara vinta appunto per 1 a 2. “Eh, ma c’erano entrambi!” dicono, però il punto non è questo. Il problema non è se i 14 rigori (su 20 giornate di campionato disputate, un’enormità) concessi al Milan ci fossero tutti o meno, semmai è perché ne vengono fischiati così tanti solo ai rossoneri. Perché il Milan è una squadra che verticalizza? Entra in area più degli altri? I suoi giocatori sono più scaltri? Mi sembrano tutte motivazioni risibili. Juventus, Inter, Roma, Napoli, Atalanta e Lazio entrano di meno nelle aree avversarie? Non mi pare proprio. La formazione di Gasperini, da sola, lo farà almeno decine di volte a partita, ma finora ha raccolto appena 3 penalty. Le rose delle altre squadre sono piene di ciula? Ma và! Prediligono tutte un gioco prevalentemente difensivo? Bugia. E allora perché hanno ricevuto quasi tutte, in media, 10 rigori in meno del Milan? Credo che se fosse capitato ad un’altra squadra – una a caso: la Juventus – sarebbe stata chiesta la sospensione del torneo.”

