Napoli, De Laurentiis non risponde a Gattuso. Ribadita la fiducia nei giorni scorsi

Napoli, nessuna risposta a Gattuso da De Laurentiis

Non è arrivata nessuna risposta da parte di De Laurentiis a Gattuso dopo le parole di ieri sera, attraverso i microfoni di Radio Goal Walter De Maggio ne spiega il motivo. Ecco quanto dichiarato:

“De Laurentiis non sente il bisogno di rispondere allo sfogo di Gattuso perché mercoledì ha ribadito gli ha ribadito fiducia, prima in ritiro prima dello Spezia e poi con quel tweet. Ed è tornato anche ieri in ritiro. Incontra la squadra e Gattuso”.

