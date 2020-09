Calciomercato – Il Napoli propone Ounas al Cagliari nella trattativa per Nandez

Il Napoli propone Ounas al Cagliari nella trattativa per Nandez

Accostato al club partenopeo in questi ultimi giorni, il centrocampista del Cagliari Nandez è il nome più caldo per il mercato azzurro. Secondo quanto riportato dal portale europacalcio.it, la società isolana chiede 35 milioni + 5 di bonus mentre i partenopei vorrebbero inserire nella trattativa anche il cartellino di Adam Ounas per abbassare il prezzo del giocatore uruguaiano. Il Napoli valuta il costo del cartellino dell’algerino circa 15 milioni di euro: il Cagliari offrirebbe al calciatore 1.5 milioni a stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dall’Inghilterra: il Napoli su Zinchenko del Manchester City. I dettagli

Calciomercato – Milik ha trovato l’accordo con la Roma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Briatore guarito, è tornato a Montecarlo