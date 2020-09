Zaniolo, intervento perfettamente riuscito.”Inizia il conto alla rovescia”

Zaniolo è stato operato a Innsbruck. Operazione riuscita con successo

Nicolò Zaniolo è stato operato al crociato del ginocchio sinistro. Il romanista ha pubblicato un messaggio su Instagram, dicendosi carico in vista della riabilitazione e del rientro

Questa mattina il romanista Nicolò Zaniolo è stato operato al crociato del ginocchio sinistro presso la clinica Hochrum di Innsbruck ed ora si appresta ad una lunga sosta forzata ai box prima del rientro in campo. Lo stesso centrocampista di proprietà della Roma ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, come riportato da “Calciomercato.it“, rassicurando sul suo rientro: “Inizia il conto alla rovescia! Intervento perfettamente riuscito.. un grosso abbraccio a tutti quelli che anche con un piccolo messaggio mi hanno scritto come stavo, sono stati giorni difficili ma anche grazie a voi,alla fine, nemmeno più di tanto”.

Zaniolo ha poi continuato: “Da ora conto alla rovescia per tornare a fare ciò che amo…cioè giocare con la maglia della Roma ed esultare insieme a voi. Sempre forza Roma, innamorato follemente di questa maglia!!!”.

