La Gazzetta dello Sport – Zielinski nel mirino di Inter e Juve, ma il polacco ha una preferenza.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Piotr Zielinski. Il giocatore, in scadenza di contratto e performance che soddisfano il Napoli, è finito nel mirino di due rivali di Serie A, Inter e Juventus: “In estate ha rifiutato le laute offerte saudite, perché con la famiglia ha preferito restare a Napoli, dove vive ormai da oltre sette anni. Certo, poi non è arrivato il rinnovo con il club del contratto, ma questo non ha cambiato il suo attaccamento ai colori e alla piazza.

Sullo sfondo sia i bianconeri sia i nerazzurri, con Giuntoli e Marotta, sono pronti a firmare contratti da almeno quattro milioni di euro netti a stagione. Ma non è escluso un colpo di scena quasi all’inverso. Perché se arrivasse una offerta importante del Napoli, Piotr preferirebbe restare ancora in azzurro”.

Fonte foto (da Football Pictures) – Flickr.com

