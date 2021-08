Palmiero potrebbe restare al Napoli ed essere l’alternativa di Lobokta

Luca Palmiero, centrocampista del Napoli, potrebbe rimanere in quadra per la prossima stagione di campionato.

Il Napoli sta iniziando a cedere qualche giocatore per poi acquistare i rinforzi giusti per rendere la squadra più competitiva. A quanto pare Luca Palmiero non sarà tra i giocatori destinati ad essere ceduti: il Napoli infatti avrebbe deciso di confermarlo in vista della prossima stagione, in quanto potrebbe essere davvero utile. Uno dei motivi di tale decisione è sicuramente l’infortunio di Diego Demme, che sarà indisponibile almeno per le prime sei gare di campionato.

Ecco cosa riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“Il ds Giuntoli segue diversi profili a centrocampo (dove resterà Palmiero che il Napoli ha deciso di trattenere) per sopperire alla mancanza del tedesco e per garantire un’alternativa a Lobotka.”

