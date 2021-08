Fabian Ruiz resta al Napoli, Spalletti ha già deciso il suo ruolo in campo

La permanenza di Fabin Ruiz al Napoli sembra più che sicura, Luciano Spalletti avrebbe già deciso come impiegarlo in campo.

Fabian Ruiz rimane al Napoli: il centrocampista spagnolo ha convinto mister Spalletti che ha già deciso il ruolo da affidargli. Solo qualche mese fa Fabian Ruiz era uno dei big del Napoli messo sul mercato, il giocatore aveva suscitato l’interesse di più di un grande club europeo, ma a quanto pare alla fine non le offerte concrete non sono arrivate. Il calciomercato però non è ancora finito, qualcosa potrebbe ancora muoversi, ma per ora Fabian Ruiz rimane al Napoli.

Ecco cosa scrive il Mattino:

“Intanto si delinea sempre più la permanenza di Fabian Ruiz a Napoli: i giorni passano, offerte al club azzurro non ne sono arrivate e intanto lo spagnolo giorno dopo giorno convince sempre di più Spalletti. Fabian, quindi, resta a meno di mosse decise e convincenti di altri club entro il 31 agosto che finora non ci sono state nè per lui nè per gli altri big con il mercato in uscita ancora bloccato. Con il Napoli schierato da Spalletti con il 4-3-3 sta giocando nel centrocampo a tre, impiegato dal tecnico azzurro da mezzala destra, questa la posizione in cui lo spagnolo è stato impiegato nel test contro l’Ascoli e nella quale verrà riproposto nell’ultima amichevole di sabato al Patini.”

