Napoli, risolta la questione portieri: deciso il futuro di Meret ed Ospina

Il quotidiano Il Mattino riporta che in casa Napoli è stato deciso sia il futuro di Alex Meret, sia quello di David Ospina.

Tra le tante questioni da risolvere in casa Napoli c’è quella relativa alla questione portieri, o meglio: c’era. Secondo il Mattino infatti essa è stata risolta. Fino allo scorso campionato, durante le gare era stata stabilita l’alternanza in campo di Alex Meret e David Ospina: un portiere titolare fisso dunque non esisteva. Quest’anno però non sarà così, è stato deciso che Alex Meret sarà il portiere titolare della squadra; per David Ospina invece non sono arrivate offerte, quindi il colombiano rimarrà nel Napoli fino al prossimo anno, quando il suo contratto andrà in scadenza.

Ecco cosa riporta il Mattino:

“L’ex numero uno dell’Udinese sarà il titolare. Basta alternanza continua con Ospina: Meret sa che partirà da titolare, anche se ci sarà spazio per il portiere colombiano visti i tanti impegni tra Campionato, Europa League e Coppa Italia. Per Ospina non è arrivata nessuna offerta e non si è aperta nessuna trattativa. Resta, quindi, fono alla scadenza del contratto tra un anno a giugno 2022 e la sua esperienza tornerà utile in una stagione lunga che attende il Napoli.”

