Idea Boga nella testa di Giuntoli, se Insigne parte sarà la prima scelta

In caso di addio del capitano, nell’agenda e nella memoria di Giuntoli rispunta il nome di Jeremie Boga.

Jeremie Boga, attuale attaccante del Sassuolo, è per Cristiano Giuntoli la valida alternativa a Lorenzo Insigne – nel caso dovesse definitivamente lasciare il Napoli -. Il nome dell’attaccante neroverde è stato cerchiato d’azzurro già un paio di stagioni fa. Boga per i partenopei non ha mai smesso di essere un perfetto riferimento, tuttavia l’ostacolo per il ds sono i costi, ritenuti troppo elevati. Dunque, è una situazione tutta da decidere e in mancanza di certezze, è importante iniziare a sondare il terreno. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport.

