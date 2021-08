Ultima amichevole Napoli: l’avversario potrebbe essere il Pescara

Ritiro Napoli: l’ultima amichevole si disputerà sabato e l’avversario potrebbe essere il Pescara.

Il Corriere del Mezzogiorno sull’edizione odierna scrive: Il ritiro del Napoli prosegue a gambe tese, e si concluderà sabato con un’ultima amichevole che molto probabilmente sarà disputata contro il Pescara. Le autorità locali sono a lavoro per approfondire la questione in merito all’ordine pubblico, visto i rapporti molto tesi tra le tifoserie. Oggi è prevista la decisione definitiva a L’Aquila, relativa a tutti i dettagli in merito all’organizzazione.

