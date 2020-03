VIDEO – La reazione di Klopp al ‘cinque’ dei tifosi

Jurgen Klopp ha da subito assunto una posizione netta sul tema Coronavirus.

Klopp non ha mai preso sottogamba la problematica e, purtroppo, il diffondersi del virus gli ha dato ragione. Onefootball, tramite Twitter, evidenzia in un video il disagio alla richiesta classica dell’high five da parte della tifoseria poco prima dell’inizio di Liverpool-Atletico Madrid

Jürgen Klopp was not happy about being asked for a high five tonight 😡 🎥 @btsportfootball pic.twitter.com/5uTuOQvz3l — Onefootball (@Onefootball) March 11, 2020

