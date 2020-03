Adesso è ufficiale. La lega chiede di sospendere gli allenamenti

La lega invia un appello alla UEFA

Il campionato di serie A è ufficialmente sospeso, ma molte società hanno continuato a svolgere gli allenamenti. E’ il caso dei club impegnati nelle coppe Europee, che al contrario del campionato non hanno subito nessun tipo di sospensione, e quindi chi aveva tali impegni ha continuato le sue normali attività. La Lega di Serie A ha pubblicato un comunicato, nel quale si consiglia a chi non ha impegni extra campionato di sospendere gli allenamenti. Ecco le indicazioni :

“In considerazione dell’emergenza COVID-19 in Italia e nel Mondo, dei dati epidemiologici previsionali in ordine all’attesa diffusione dei contagi e della conseguente gravosa situazione che sta coinvolgendo il Sistema Sanitario Nazionale, la Lega Serie A, al fine di tutelare al meglio la salute dei propri tesserati, dopo aver consultato l’autorevole parere dei Responsabili sanitari delle squadre, osserva quanto segue:

1. Alla luce dell’interruzione del Campionato fino al 3 aprile è fortemente consigliata per le Società non impegnate nelle coppe Europee la sospensione degli allenamenti per 7 giorni, salvo successive indicazioni;

2. I giocatori di tali squadre riceveranno precise indicazioni sui comportamenti da adottarsi in questo periodo. Ad essi viene raccomandato fortemente di restare presso il proprio domicilio in stretto contatto con lo staff sanitario, evitando rientri presso le residenze e contatti sociali non strettamente necessari;

3. Si richiede alla UEFA e FIFA la consueta sensibilità verso le tematiche mediche e sociali, ponendo prioritaria attenzione alla tutela della salute del mondo professionistico, pur nel rispetto delle esigenze sportive.

La Lega Serie A, in stretta collaborazione con i Responsabili sanitari delle squadre e con la FMSI, elaborerà a breve precise indicazioni inerenti gli aspetti preventivi, comportamentali e logistico-organizzativi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Milik ai titoli di coda, De Laurentiis ha fissato il prezzo del cartellino

Primo caso, calciatore professionista positivo al Covid-19: Hubers dell’Hannover 96

Calciomercato – Il Napoli del futuro, piacciono Chalanoglu e Diogo Jota

Vigorito: “Lascio se verificano alcune situazioni e non si completa il campionato con la promozione del Benevento”

Ultime Napoli – Le regole a Castelvolturno ai tempi del COVID-19

UFFICIALE – UEFA Europa League: rinviate Inter-Getafe e Siviglia-Roma

Favalli: “Ho scoperto di essere positivo dopo semplici sintomi influenzali”

UFFICIALE – Europa League, la Roma annuncia: “Non andremo in Spagna”

Il Ministro Spadafora torna ad attaccare la Lega Serie A

CONTENUTI EXTRA

Sindaco Codogno, nostro modello funziona

Coronavirus, circola falsa notizia ANSA su nuovi divieti

Orgogliosi di voi, striscione a ospedale