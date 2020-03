Mercato Napoli – Anche Loren Moron nella lista di Giuntoli

Loren Moron rispecchia il profilo di calciatore richiesto da Gattuso per l’attacco:

“Nonostante una stagione tutt’altro che esaltante per il Betis, il valore dei suoi gioielli rimane immutato. È il caso di Fekir, accostato al Real Madrid e del canterano Loren Moron, capace di segnare sette gol nelle prime nove giornate di Liga. Secondo Estadio Deportivo, sulle tracce del classe 1993 ci sarebbe il Napoli. Il suo futuro potrebbe essere lontano da Siviglia, con il club di De Laurentiis che starebbe pensando di mettere a segno un altro colpo alla Fabian Ruiz, arrivato proprio dal Betis nell’estate del 2018.

La clausola

Il contratto del centravanti scade nel 2022 e per lasciarlo partire il club spagnolo non scende sotto i 40 milioni di euro della clausola (possono diventare 60 a seconda degli obiettivi raggiunti dal club). In passato ha già respinto offerte inferiori, come ad esempio quella del West Ham da 25 milioni di qualche mese fa. Mentre già a gennaio era stato accostato al Barcellona e ad altri club di Liga. Il suo futuro sarà deciso al termine della stagione e di conseguenza anche il valore del suo cartellino.”