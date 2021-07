La Juventus vuole Manolas, Allegri ha richiesto il difensore greco

La Juventus punta Manolas

La Juventus ha mostrato interesse per Kostas Manolas, il difensore azzurro sembra che sia stato richiesto direttamente da allegri. A riportare la notizia è il giornalista Paolo Bargiggia, che intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Station Radio ha poi aggiunto:

“Allegri sta chiedendo un difensore centrale, soprattutto se saranno ceduti sia Rugani che Demiral, oltre che il ritorno di Pjanic, in prestito e con ingaggio ridotto. Il nome nella testa di Max è Manolas del Napoli. Non è ancora una trattativa, ma per 15 milioni di euro potrebbe partire. In quel caso il Napoli andrebbe a prendere un altro difensore sul mercato.”

