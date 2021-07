Mario Sconcerti: “Assurdo che per Insigne non ci siano offerte!”

Mario Sconcerti ai microfoni di Radio TMW ha commentato la questione del rinnovo di Insigne.

Sconcerti si è dichiarato colpito sia dal fatto che non siano arrivate offerte per il capitano azzurro ed anche dal fatto che il presidente del Napoli possa proporre addirittura una riduzione dell’ingaggio per un giocatore ormai maturato ed affermato. L’impressione di Sconcerti è che ADL voglia far passare il rinnono per un acquisto.

