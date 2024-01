Napoli, tanti assenti contro la Lazio: speranze su Zielinski

Per la sfida tra Lazio e Napoli il club azzurro registra numerose assenze e ripone qualche speranza nel centrocampista Piotr Zielinski.

Domenica 28 gennaio alle ore 18 Lazio e Napoli si sfideranno in campionato e tra gli azzurri che scenderanno in campo ci sarà Piotr Zielinski. Quest’ultimo non è stato impiegato molto nelle ultime gare, motivo per il quale il club spera che sia nella giusta condizione mentale per affrontare la prossima sfida.

Di seguito quanto riportato in merito dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli registra otto assenze per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, nell’auspicio che Zielinski, impiegato soltanto per una ventina di minuti complessivi nella final four della Supercoppa, sia considerato nelle condizioni mentali giuste per aiutare i suoi compagni.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Comunicato AIA contro Le Iene: “Accuse inaccettabili, illazioni senza fondamento”

Mercato Napoli, cinque profili per sostituire Victor Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valeria Marini e l’addio al fidanzato Gerolamo Gangiano: “Ecco come stanno davvero le cose”