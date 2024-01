Lazio, Patric ha bisogno di tempo: sarà assente contro il Napoli

Il difensore della Lazio Patric sarà assente per la sfida di campionato contro il Napoli che si svolgerà la prossima domenica.

Il difensore della Lazio Patric non giocherà la prossima domenica contro il Napoli a causa di un problema alla spalla destra.

Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime sulla situazione:

“ROMA – Niente Patric con il Napoli, forse nemmeno con l’Atalanta. Lo spagnolo di sicuro proverà a esserci per la sfida ai nerazzurri, ma al momento non ha ancora recuperato dal problema alla spalla destra che lo ha costretto a uscire dopo appena 24 minuti nel match con il Lecce dello scorso 14 gennaio. Nella doppia seduta di ieri non si è mai visto in campo (al pari di Zaccagni e Rovella) e avrà bisogno di più tempo per rientrare, circa 10 giorni. Ecco perché l’obiettivo sulla tabella di marcia adesso è tentare di farcela per la gara di Bergamo del 4 febbraio, così da permettere a Sarri di avere l’intero reparto di centrali a disposizione, come praticamente non è mai accaduto nel corso di questa stagione.”

