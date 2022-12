Demme-Salernitana: la trattativa prosegue

A decidere l’esito della trattativa sarà la volontà di Diego Demme

Prosegue la trattativa tra Napoli e Salernitana per Diego Demme. Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna riferisce che De Sanctis e Giuntoli si sono incontrati ad Antalya per scambiarsi informazioni sull’ex Lipsia. Luciano Spalletti vorrebbe che il tedesco restasse in azzurro, ma la volontà del giocatore sarà decisiva.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

