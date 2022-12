Dall’Inghilterra: Manchester United pronto a pagare la clausola per Kim

Due colossi europei spingono per Kim Min-Jae

Com’era prevedibile che accadesse, i top club ora si fanno avanti in maniera decisa per Kim Min-Jae. La testata inglese Sunday Mirror riporta che il Manchester United avrebbe messo nel mirino il centrale del Napoli, che ha una clausola di risoluzione per l’estero da 45 milioni di euro. Lo United però non sarebbe il solo, anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe interessato al difensore.

Fonte foto: Instagram @kiminjae3

