Rai Sport – Il Napoli potrebbe tirare fuori un nome a sorpresa: occhio a Vecino dell’Inter

Ciro venerato, esperto di calciomercato della redazione di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha proposto il nome di Vecino come possibile mossa degli ultimi giorni di mercato napoletano

“Il Napoli ha bloccato il greco Sokratis: in caso di partenza di Koulibaly, è già pronto il sostituto. Per il senegalese, però, non ci sono offerte ufficiali ma solo tante telefonate per provare ad intavolare una trattativa. Ghoulam è in attesa di una cessione. Attenzione agli ultimi giorni di mercato che potrebbero mettere in piedi qualcosa per Matìas Vecino: De Laurentiis è in ottimi rapporti con Zhang ed il giocatore è in uscita. Il Napoli potrebbe pescare proprio dall’Inter il sostituto di Allan.” A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

