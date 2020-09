Krause Group è il nuovo proprietario del Parma Calcio 1913

Krause Group è diventato l’azionista di maggioranza del Parma.

Il Parma ha una nuova proprietà. Krause Group è infatti diventato azionista di maggioranza al 90% della società emiliana. Il nuovo presidente sarà Kyle Krause.

Kyle Krause è il nuovo presidente del Parma Calcio 1913. Come riportato da “Calciomercato.it“, il suo gruppo, Krause Group, è infatti azionista di maggioranza al 90% della società emiliana. Nella nota, appara sul sito ufficiale del club, si legge: “Nuovo Inizio – la società composta dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Paolo e Pietro Pizzarotti – e Krause Group – la società attraverso cui la famiglia americana Krause controlla una diversificata serie di business che abbracciano retail, logistica, turismo, vino, real estate, agricoltura e club sportivi – sono felici di annunciare l’avvenuta acquisizione, da parte di Krause Group, della quota di controllo del Parma Calcio 1913.

Krause Group ha acquisito il 90% di Parma Calcio 1913 srl e il 99% di Progetto Stadio Parma srl, la società SPV creata per la gestione del progetto di ristrutturazione dello Stadio Tardini”.

“L’acquisizione del Parma Calcio è la realizzazione di un sogno che avevo da tempo – ha dichiarato Kyle Krause – Io e tutta la mia famiglia condividiamo un’enorme passione da generazioni per il calcio e per l’Italia, la terra dei nostri avi. Il Parma ha dimostrato in questi anni uno spirito da vero combattente, con la rinascita dalla Serie D che è stata una vera testimonianza di tenacia e determinazione. Una storia che mi ha affascinato. Come futuro Presidente, prometto il massimo impegno per questo club. Sarò onorato di rappresentare questi colori gloriosi e di poter ricoprire un ruolo nella storia centenaria di questa società. Darò il massimo per fare crescere il nostro sport, la nostra squadra e il numero dei nostri sostenitori a Parma, in Italia e nel mondo intero”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Higuain è un nuovo attaccante dell’Inter Miami: l’annuncio

UFFICIALE – Rrahmani indosserà la maglia con il 33 di Albiol

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: a Lesbo operazione per trasferire i migranti