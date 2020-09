Benevento – Rinforzo per l’U17 dal Trapani

Benevento – Preso Girolamo Mazzara dal Trapani.

Ancora un rinforzo in casa Benevento, stavolta per la compagine U17 A-B di mister Gennaro Scarlato pronta a debuttare in campionato domenica 27 settembre sul campo dei pari età del Lecce.

Dalla Sicilia, infatti, arriva a titolo definitivo il giovane classe2004 Girolamo Mazzara. Il ragazzo ha effettuato la trafila nelle giovanili della società “Acb Custonaci” per trasferirsi negli Esordienti del Trapani dopo alcune stagioni. Il suo percorso in maglia granata è continuato fino all’Under 15 A-B giocando sempre da titolare, fascia di capitano al braccio, segnando anche 5 gol.

Nella scorsa stagione è stato un punto di forza dell’Under 16 Nazionale del Trapani siglando ben 4 gol (tra questi doppietta in 6 minuti in casa contro l’Ascoli ad ottobre 2019), sempre da capitano. Mazzara è un difensore centrale, dotato di un’ottima struttura fisica, alto 188 cm, abile e forte nel gioco aereo come dimostrano i gol segnati nei precedenti anni. Difensore puntuale nelle chiusure e dotato di una buona scelta di tempo che gli consente di essere abbastanza pulito negli interventi, spesso fa iniziare l’azione della sua squadra dalle retrovie. Mazzara riparte da Benevento, quindi, mettendo la sua esperienza maturata in terra siciliana al servizio dei suoi compagni e del suo nuovo club sperando di vivere, assieme agli altri, una stagione da non dimenticare.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Krause Group è il nuovo proprietario del Parma Calcio 1913

Suarez-Inter, contatto. Dalla Spagna arrivano le voci di un forte interesse

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Francia: a scuola le ragazze si ribellano alle regole di abbigliamento