Parma-Napoli, la Regione apre il Tardini. In mille per il lunch match

Parma-Napoli, apre il Tardini

Parma-Napoli, match in programma al Tardini alle ore 12:30, sarà aperta al pubblico. Attraverso un’ordinanza, il Presidente della Regione Bonaccini, ha concesso l’ingresso di circa 1.000 spettatori per assistere alla gara inaugurale della Serie A. Ovviamente, il tutto secondo alcune regolamentazioni: il pubblico presente, dovrà rispettare il posto assegnato e sarà vietato usare i servizi igienici. Sarà inoltre vietato l’ingresso di striscioni e bandiere, ed è severamente vietato assistere alla partita in piedi. In più, non è consentito nessuno contatto con gli altri spettatori presenti. Questo quanto deciso dalla Regione Emilia-Romagna.

