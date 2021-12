Osimhen: “Grazie Dio, sinceramente apprezzo chi ha rivolto un pensiero a me”

L’attaccante azzurro, Victor Osimhen, ha postato un messaggio sul proprio profilo Twitter, ecco quanto dichiarato:

“Grazie Dio, sinceramente apprezzo chi ha rivolto un pensiero a me. Che Dio possa benedire tutti voi. Non c’è tempo però di soffermarsi sul passato, guardiamo avanti per fare delle grandi cose in futuro. Dio è il più grande! Noi ci muoviamo Napoli. Una menzione particolare va al Prof Tartaro, che Dio benedica anche lui. Grazie a tutto il Napoli”

Thankful To GOD,I Sincerely Appreciate Those Who Reached Out To Me,God Bless You And Yours🙏🏽No Time To Dwell On Past Transgressions,Looking Forward To The Greater Things Ahead💯God Is The Greatest🙌🏽We Move @sscnapoli pic.twitter.com/7TsMqDIWWz

