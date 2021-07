Kaio Jorge conteso tra Napoli, Juventus e Milan: la situazione attuale

Paolo Bargiggia spiega com’è la situazione che riguarda Kaio Jorge, giocatore conteso tra Napoli, Juventus e Milan.

Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Bargiggia ha parlato della situazione di Kaio Jorge, attaccante del Santos che piace molto in Serie A. Il Napoli è stato il primo club ad interessarti al giocatore, ma attualmente su di lui ci sono anche la Juventus ed il Milan.

Ecco cosa sostiene Paolo Bargiggia sulla questione:

“La situazione su Kaio Jorge è elegante. Il Milan sta lavorando con il suo agente, anche se il Presidente del Santos ha ricevuto un’offerta dal Benfica. Poi c’è la Juventus che non ha stretti rapporti con le parti, ma non è un club da escludere: potrebbe offrire 5-6 milioni. Il contratto di Kaio Jorge scade a dicembre, ed a quanto so il Milan non offrirà più di 3 milioni. Il Napoli è stato il primo a farsi avanti, ma per ora il mercato azzurro è fermo.”

