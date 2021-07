Non solo Ounas, il Torino pensa anche ad Elmas: colloquio con il Napoli

Il Torino sarebbe interessato a due giocatori del Napoli: Adam Ounas ed Eljif Elmas.

Il Torino si sta muovendo per rafforzare la sua squadra e renderla più competitiva possibile. Il club granata, guidato da Ivan Juric, sta dimostrando un interesse per Adam Ounas, attaccante del Napoli. Non solo: secondo la Gazzetta dello Sport anche Eljif Elmas, centrocampista azzurro, sarebbe finito nel mirino del club piemontese.

Ecco quanto riportato dal quotidiano: