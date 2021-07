Calciomercato Ahmedhodzic piace al Napoli, ma ci sono altri due club

Il Napoli sarebbe interessato ad Anel Ahmedhodzic, difensore del Malmö, ma su di lui ci sarebbero anche l’Inter e l’Atalanta.

Il Napoli continua a studiare i profili giusti per il suo organico. Recentemente è spuntato il nome di Anel Ahmadhodzic per la difesa. Si tratta di un difensore del Malmö di 22 anni. Tuttavia al momento è soltanto un’ipotesi, anche perché la situazione appare piuttosto complicata. Il Napoli non vuole spendere molto per tale acquisto, inoltre Anel Ahmadhodzic sarebbe anche nel mirino di altri due club italiani: l’Inter e l’Atalanta.

Il Corriere dello Sport riporta quanto segue:

“Anel Ahmedhodzic (22), svedese con passaporto bosniaco del Malmö sarebbe ritenuto un giovanotto di enormi prospettive per il quale continuare a dialogare, nonostante la presenza di Atalanta e Inter.”

