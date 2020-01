Il Napoli mette nel mirino Kumbulla del Verona

Tweet on twitter

Il Napoli sonda il terreno per il triplo colpo di mercato col Verona

Il Napoli lavora per un triplo colpo di mercato col Verona. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport ci sono contatti frequenti, che vanno avanti da Natale, tra Giuntoli e il ds del Verona, Tony D’Amico. Sarebbero tre i nomi che interessano ai partenopei, del club scaligero: Amrabat, Rrahmani e Kumbulla. Per quanto riguardai primi due, scrive il quotidiano sportivo, si tratta di “ipotesi percorribili, anche sul breve, perché gli aggiornamenti sono stati fissati per la seconda decade di gennaio, quando il Napoli pensa (e spera) di aver risolto i suoi problemi esistenziali attuali”.

Il Corriere poi scrive “In realtà, c’è anche Marash Kumbulla nell’elenco di Giuntoli, un centrale di un metro e novanta e soprattutto di diciannove anni (saranno venti tra un mese) che ha impiegato poco tempo a convincere e ne avrà comunque bisogno di altro per spingere il Napoli ad allargare i propri orizzonti e i dettagli d’un business a quel punto tridimensionale. Però Kumbulla viene monitorato una partita sì e l’altra pure, mentre Tony D’Amico e Giuntoli sono ancora al telefono. Tanto, restano sei mesi davanti a sè”.

