Arek Milik – Accordo vicinissimo col Napoli fino al 2024

Arek Milik e il Napoli continueranno il percorso insieme, accordo vicinissimo per il rinnovo

Arek Milik e il Napoli avrebbero trovato l’accordo sul tanto atteso rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Napoli e della nazionale polacca è considerato da Gattuso un punto importante della squadra, l’ostacolo è il rinnovo del suo contratto, l’attaccante attualmente percepisce 2,5 milioni a stagione e la sua richiesta per il rinnovo è di 4 milioni fino al 2024. Il Napoli in questo momento ne offre 3, alla fine le due parti potrebbero venirsi incontro chiudendo a 3,5 milioni di euro all’anno. Altro aspetto da delineare sarebbe l’introduzione della clausola rescissoria che vorrebbe inserire De Laurentiis ma che trova contrario Milik.

