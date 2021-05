Un ruolo centrale per Edo De Laurentiis, il vero referente del padre

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sull’importanza di Edoardo De Laurentiis all’interno della società napoletana e del ruolo sempre più centrale che sta assumendo.

C’è aria di rivoluzione in casa Napoli, Aurelio De Laurentiis ha in mente un ruolo sempre più centrale per suo figlio Edoardo De Laurentiis.

“Ha sempre seguito il Napoli, fin dai primi passi dell’ingresso della società da parte del padre Aurelio. Edo è sempre costantemente vicino alla squadra azzurra. La sua presenza, a Castel Volturno, è fissa e segue tutte le partite della squadra sia in casa che in trasferta. Rappresenta il punto di raccordo tra la parte sportiva e quella societaria, è in effetti il reale referente del padre Aurelio, dal centro sportivo di Castel Volturno”.

