Iannicelli: “Spalletti accolto con sentimenti contrastanti: nodi da sciogliere Insigne e mercato”

Iannicelli commenta l’arrivo di Spalletti al Napoli

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, commenta l’arrivo di Luciano Spalletti al Napoli su Opta Magazine. Ecco quanto ha dichiarato:

“E’ stato accolto con sentimenti contrastanti. Il valore del tecnico non si discute, ma i tifosi lo attendono al varco del calciomercato. Considerando il rimescolamento dei valori di vertice, il Napoli di Spalletti nel prossimo campionato potrà competere certamente per la Champions ma senza dimenticare il traguardo principale dello Scudetto. Inter e Juventus sono alla ricerca di una nuova identità con un fardello pesante di debiti. Milan ed Atalanta sembrano esser giunte al massimo del potenziale. La Roma di Mou è tutta da scoprire e la Lazio difficilmente potrà inserire nel plotone di testa”.

Contrasti con Insigne? “Si teme che Spalletti possa andare in rotta di collisione con Lorenzo Insigne il cui rinnovo contrattuale è questione che diventa di giorno in giorno più rovente. Il rischio è quello di farsi condizionare dalle recenti fiction televisive dedicate a Francesco Totti nelle quali Spalletti viene descritto quasi come un orco cattivo. Ma si tratta ovviamente di rappresentazioni faziose e caricaturali tutte indirizzate a favore del Pupone. Emettere giudizi sulla base di una fiction è quanto mai sbagliato. Anche perchè, tanto nel caso di Totti quanto in quello di Icardi, le scelte di Spalletti sono state riconfermate dalla società e dai predecessori”.

