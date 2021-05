Criscitiello: “Gattuso ha avuto fretta, la Fiorentina non è la squadra adatta a lui”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha commentato la frettolosa scelta di Rino Gattuso nello scegliere di allenare la Fiorentina.

Rino Gattuso al termine del campionato, non se l’è fatto ripetere due volte, il tecnico si è catapultato in una nuova esperienza, che lo vede alla guida della Fiorentina.

“Questa volta devo andare contro il mio amico Gattuso. Ha avuto un’inspiegabile fretta di trovare una panchina. Da genuino e passionale, come lo conosciamo, non ha digerito affatto il pareggio con il Verona e il triste attacco di De Laurentiis. In 48 ore ha detto di si alla prima squadra che gli sia capitata. Errore. Gattuso non aveva bisogno di trovare, per forza, una panchina. Sarebbe dovuto andare una settimana in Spagna e da oggi avrebbe dovuto pensare al futuro. L’ha fatto martedì, 48 ore dopo la doccia fredda in campionato. Lo voleva la Lazio e la coppia con Tare sarebbe stata perfetta. Non ha aspettato ed è salito sul carro di Commisso. Il progetto Fiorentina, per come è organizzata a livello societario la viola, non è il club che fa per Rino. Questa squadra non può essere quella di Gattuso. Servono 10 rinforzi, almeno; di cui 7 titolari. Bisogna fare pulizia di tanti calciatori che ormai sono arrivati a fine corsa. La conferenza stampa choc di Commisso ha lasciato il segno e, se non cambia profilo, il Presidente della Fiorentina farà molta fatica a lanciare il suo progetto. Non può vedere nemici ovunque e fantasmi negli armadi. Gattuso era ed è in rampa di lancio ma Firenze può dare poco in più a Gattuso, sicuramente Gattuso potrà dare molto al progetto Fiorentina, impantanato da due anni. Firenze è una grande piazza con una tifoseria strepitosa. Con Rino il feeling è assicurato alla prima amichevole”.

