Ds. Rijeka sul Napoli: “Sono più forti di noi, faremo di tutto non partiamo sconfitti”

Il Ds Rijeka: “Sono più forti, più ricchi più tante cose di noi. Ma faremo di tutto”, le parle del Ds sulla sfida al Napoli

Il Ds. Rijeka sul Napoli: “Sono più forti, più ricchi, più tante cose di noi. Ma faremo di tutto”.

Queste ed altre dichiarazioni rilasciate dal Ds del Rijeka Ivan Mance a Tuttomercatoweb.com, lui che è uomo mercato della formazione che in Croazia ha spezzato l’egemonia nel 2017 della Dinamo Zagabria e che adesso cerca il riscatto in Europa. Un periodo tosto, dopo che a sorpresa ieri è arrivato il ko contro il Sibenik per 2-0.

“Abbiamo avuto un viaggio lungo come il Napoli e forse il fatto che abbiano perso anche loro col Sassuolo non è un caso. Gli spostamenti in questo periodo difficile incidono. In ogni caso giovedì per noi è una grande opportunità, è un onore quello di poter giocare contro di loro. Sono molto più forti e ricchi di noi ma faremo di tutto per provare a far risultato: non è facile, li rispettiamo, ma non partiamo sconfitti”.

Lei è descritto come un grande esperto di allenatori e che difficilmente ne sbaglia uno. Nel Napoli c’è Gattuso “E’ una leggenda del calcio, la carriera e la gavetta fatte dimostrano che è un tecnico importante. E’ stato un modello da giocatore per tanti, è stato un numero sei che ha rivoluzionato il ruolo: tutti volevamo uno così e un impatto del genere lo hai solo se sei un’icona”.

Il vostro tecnico è il giovane trentasettenne sloveno, Simon Rozman. “E’ molto giovane, è cresciuto step by step. E’ un esperto, un motivatore, è bravo coi giovani e per questo lo abbiamo preso. Abbiamo una delle rose più giovani d’Europa e lavora sempre per crescere i ragazzi. Ha tanto potenziale ancora da esprimere”.

Come voi. “Partiamo con l’obiettivo di far bene e col sogno di provare a vincere il titolo. Nel 2017 è stata la prima volta della storia, da lì abbiamo riaperto un ciclo con ragazzi nostri e da altri club. Stiamo facendo bene, abbiamo vinto la Coppa con questa squadra e ce la giochiamo con un budget basso. Vogliamo ragazzi giovani ed essere competitivi, un connubio che sta ancora riuscendo”.

E del Napoli che pensa? “Il Napoli è forte in tante posizioni. Hanno giocato bene in Serie A, anche prima del ko contro il Sassuolo. In ogni posizione hanno dei giocatori di livello Mondiale, sarà difficile per noi ma ci proveremo”.

Voi siete abituati alle imprese, però, come per il titolo del 2017. E’ così dura buttar giù la Dinamo Zagabria dal trono “Quando guardi ai budget della squadra, sì. La Dinamo adesso, l’Hajduk negli anni ’90: abbiamo fatto qualcosa di incredibile col nostro budget. Hanno una delle migliori accademie del mondo alla Dinamo, tanti giocano in Nazionale, poi vanno nelle big. Però vogliamo competere alla pari, sempre”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Francesco Totti, positivo al Covid-19: con sintomi

FOTO – Chiriches: “Tornare al San Paolo è stato speciale, una bella vittoria”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Morte Gigi Proietti, la vita privata: la moglie Sagitta Alter, le figlie Susanna e Carlotta