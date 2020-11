ULTIM’ORA – Francesco Totti, positivo al Covid-19: con sintomi

Francesco Totti positivo al Covid-19

Francesco Totti positivo al Covid 19, con sintomi. Nelle scorse settimane il papà dell’ex capitano della Roma, Enzo Totti, è deceduto proprio a causa del Covid 19.

Al momento le condizioni dell’ex Roma sembrano stabili e non a rischio. Come riportato da Repubblica, Totti presenta sintomi come febbre alta e debolezza.

