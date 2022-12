Il Roma – Napoli pronta a tifare Argentina: maxischermo per la finale!

Secondo le testimonianze del quotidiano, a Napoli si sarebbe riunita una vera e propria tifoseria argentina in vista della finale del Mondiale in Qatar 2022. Sarà possibile assistere tutti insieme al match, in onda domenica alle 16:00 tra Argentina e Francia, a Castel dell’Ovo, dove verrà allestito un maxischermo.

Fonte foto: Instagram @leomessi

