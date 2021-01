Dramma per Elabdellaoui del Galatasaray: rischia di perdere la vista per un fuoco d’artificio

Dramma Elabdellaoui del Galatasaray, il difensore rischia la perdita della vista: a causa di un fuoco d’artificio

Dramma per Omar Elabdellaoui, difensore del Galatasaray, il calciatore è ricoverato in ospedale da alcune ore a seguito di ferite riportate agli occhi la notte di Capodanno. Il difensore norvegese di origini marocchine sarebbe rimasto ferito da un fuoco d’artificio all’interno della propria abitazione.

Le notizie sul suo stato di salute sono preoccupanti, secondo quanto si apprende, rischierebbe infatti di perdere la vista.

In mattinata è arrivato anche un comunicato del Galatasary: “Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita”, ha precisato il club turco.

Elabdellaoui è arrivato in Turchia all’inizio di questa stagione, dopo una carriera passata tra Inghilterra, Olanda e Grecia. Ventinove anni, terzino, 10 presenze in campionato finora. In ospedale è stato raggiunto in mattinata da Abdurrahim Albayrak, vicepresidente del club, dall’allenatore Fatih Terim e dal capitano Arda Turan. È quanto riportato dal sito di Gianlucadimarzio.com.

