Osimhen nel pomeriggio a Castel Volturno: visita al braccio e poi può tornare in Belgio

Osimhen nel pomeriggio a Castel Volturno per la visita al braccio

Osimhen nel pomeriggio a Castel Volturno per svolgere la visita medica al braccio infiammato, dopo di che potrebbe anche rientrare in Belgio. Da Castel Volturno è intervenuto il giornalista Francesco Modugno per Sky Sport 24, ecco quanto ha dichiarato:

“Osimhen dovrebbe tornare a Castel Volturno tra qualche ora, ieri è rientrato dopo il periodo ad Anversa per la riabilitazione. Poi puntatina a Lagos, ieri il rientro via Roma, poi si è sottoposto al tampone. Nel pomeriggio sarà qui a Castel Volturno per la visita medica al braccio, alcuni nervi si sono infiammati e c’è stata l’impossibilità a trovare la mobilità giusta. L’obiettivo del Napoli è quello di riaverlo per la gara di Supercoppa, aspettiamo la visita del pomeriggio e poi il calciatore potrebbe ritornare in Belgio. Il calciatore ha sentito il Napoli ed ha detto che va molto meglio. A Cagliari ci sarà solo Petagna con Llorente a mezzo servizio che può andar via. La situazione Milik è complicata. Mertens è ancora ad Anversa”.

