Demme nel mirino della Salernitana: sarà decisiva la sua volontà

Diego Demme è nel mirino della Salernitana, che è disposta ad investire su di lui, garantendogli un ruolo da titolare. Sulle pagine del quotidiano, si parla proprio del futuro del centrocampista, e della trattativa tra le due società:

“Occorre un giovane centrale di centrocampo che diriga il timone della squadra. Due nomi su tutti: il turco Emirhan Ilkhan, diciottenne scuola Besiktas passato al Torino per quasi 5 milioni di euro. L’altro è Azzedine Ounahi, il ventiduenne apprezzato con il Marocco al Mondiale che gioca in Francia con l’Angers. Danilo Iervolino, il patron della Salernitana, è già rientrato da Doha.

Loro insieme a Diego Demme sarebbero tra le prime scelte dei granata. Sul mediano del Napoli sarà decisiva la volontà del calciatore. Le negoziazioni devono maturare e il ragazzo deve essere anche convinto di un passaggio di dimensione importante. Da un top team come la squadra di Spalletti in pole per la vittoria dello scudetto alla Salernitana che punta a non retrocedere ma con un programma ambizioso di crescita”.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Il responsabile per il marketing internazionale lascia il Napoli

Kim sulle voci di mercato: “Mi danno fastidio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tenta di strangolare la compagna davanti al padre, preso