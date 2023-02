Adani: “Napoli ok, ma non dimentichiamo le mancanze di chi sta dietro”

La Gazzetta dello Sport – Adani: “Bravo Napoli, ma non dimentichiamo le mancanze di chi sta dietro”.

Lele Adani, sulle pagine del quotidiano, ha commentato la situazione attuale che si sta vivendo in Serie A: “Il grande cammino del Napoli non deve far dimenticare le “mancanze” di chi sta dietro. Non credo l’Inter rischi il posto tra le prime quattro, ma non può di certo dirsi soddisfatta di quello che sta facendo: 6 sconfitte in 22 partite, i pareggi contro Monza e Samp”.

Fonte foto: Instagram @leleadani

