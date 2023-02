Corriere dello Sport – Kvara eroe dei due mondi: in Georgia è una figura alla Maradona.

Khvicha Kvaratskhelia ha conquistato il mondo del calcio, perché il georgiano nel suo paese d’origine è visto un po’ – o quasi – come la figura che Maradona ha rappresentato e rappresenta per il popolo di Napoli. E’ gioia pura, una goduria, un uomo da idolatrare perché in poco tempo è riuscito a raccogliere ed onorare l’eredità nel tridente del vecchio capitano Lorezo Insigne. Si può considerare come una specie di eroe dei due mondi.

Fonte foto: Instagram @kvara7

