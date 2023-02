Repubblica – De Siervo: “Juve -15? Spero che la sanzione venga riconsiderata”.

Luigi De Siervo, AD della Serie A, è stato intervistato dal quotidiano ed ha espresso la sua opinione in merito alla situazione dei bianconeri: “Juventus a -15? Il mio disappunto è per il fatto che si sia voluti intervenire in costanza di campionato: questo può essere un elemento di alterazione. Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano”.

Fonte foto: Flickr.com

