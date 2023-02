Napoli, se Meret parte c’è l’idea Vicario: si pensa anche a Baldanzi

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà se Alex Meret dovesse lasciare il Napoli ci sarebbe l’opzione di Guglielmo Vicario.

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha riportato le ultime relative al mercato del Napoli, parlando in particolare di Guglielmo Vicario e Tommaso Baldanzi.

Ecco quanto si legge sul proprio sito ufficiale:

L’Empoli non ha mai pensato di cederlo a gennaio, sarà inevitabile sacrificarlo nella prossima sessione. La valutazione (che era di 15 milioni più bonus) salirà inevitabilmente. “Occhio al Napoli che lo aveva messo in lista addirittura lo scorso maggio quando non era ancora sicuro il rinnovo di Meret, in estate ci sarebbe stata la tentazione Keylor Navas. Oggi il Napoli è estremamente concentrato sulla lotta scudetto e sulla Champions League, ma in caso di addio di Meret, proprio Vicario sarebbe il primo nome della lista azzurra. Lo è già da mesi… E con l’Empoli sono stati accennati i discorsi relativi a Tommaso Baldanzi, discorsi che ovviamente andranno approfonditi.”

